AMD Chipsatz-Treiber Adrenalin Edition 2.01.15.2138

In der aktu­el­len Ver­si­on des AMD Chip­satz-Trei­bers sind neue­re Ver­sio­nen des “AMD SFH I2C Dri­ver” und des “AMD PCI Device Dri­ver” für Win­dows 10 und des “AMD PSP Dri­ver” für Win­dows 7 ent­hal­ten.

Seit dem letz­ten Jahr gibt AMD für den Chip­satz­trei­ber Release Notes her­aus, die aller­dings nur die Ver­sio­nen der ein­zel­nen Gerä­te­trei­ber ent­hal­ten. In den Release Notes haben wir die im Ver­gleich zum vor­her­ge­hen­den Release aktua­li­sier­ten Ein­zel­trei­ber mit “Neu” mar­kiert.

Mit der Ver­si­on 2.01.15.2138 lis­tet AMD auch erst­mals den “AMD Micro­PEP Dri­ver” und den “AMD USB 3.1 Dri­ver” für Win­dows 7 auf.

Release Notes:

Sup­ports:

Win­dows® 7/10 for

2nd Gen AMD Ryzen™ Desk­top Pro­ces­sor

7th-Gen AMD A‑Series Pro­ces­sors

AMD Ryzen™ Desk­top Pro­ces­sor

AMD X470 Chip­set

AMD X370 Chip­set

AMD B450 Chip­set

AMD B350 Chip­set

AMD A320 Chip­set

Win­dows® 10 only for

3rd Gen AMD Ryzen™ Thre­ad­rip­per™ Pro­ces­sors

3rd Gen AMD Ryzen™ Desk­top Pro­ces­sor

2nd Gen AMD Ryzen™ Thre­ad­rip­per™ Pro­ces­sor

AMD Ryzen™ Thre­ad­rip­per™ Pro­ces­sor

AMD Ryzen™ Desk­top Pro­ces­sor with Rade­on™ Vega Gra­phics

AMD Ryzen™ Mobi­le Pro­ces­sor with Rade­on™ Vega Gra­phics

AMD X399 Chip­set

AMD X570 Chip­set

AMD TRX40 Chip­set

Packa­ge Inclu­des:

AMD Chip­set Dri­vers

AMD Ryzen™ Power Plans (requi­red for UEFI CPPC2 in Win­dows® 10 May 2019 Update)