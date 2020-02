AMD Epyc 7V12 zeigt sich in Microsofts Azure-Instanzen

Nach­dem bereits im letz­ten Okto­ber eine wohl ver­se­hent­lich von AMD online gestell­te Pro­duct-Mas­ter-Lis­te diver­se bis­lang unbe­kann­te Epyc-Vari­an­ten beinhal­te­te, zeigt sich nun — auf­ge­stö­bert von momomo_us auf Twit­ter — mit dem AMD Epyc 7V12 ein ers­tes Modell der zwei­ten Genera­ti­on Epyc-Pro­zes­so­ren (“Rome”) in einem Pre­view zu Micro­softs Azu­re-Instanz der NVv4-Serie.

Micro­soft Azu­re NVv4-series (Pre­view) https://t.co/yQ034HWpkj > The NVv4-series vir­tu­al machi­nes are powe­red by AMD Rade­on Instinct MI25 GPUs and AMD EPYC 7V12(Rome) CPUs. With NVv4-series Azu­re is intro­du­cing vir­tu­al machi­nes with par­ti­al GPUs.

“NVv4 sizes are opti­mi­zed and desi­gned for VDI and remo­te visua­li­za­ti­on. With par­tio­ned GPUs, NVv4 offers the right size for workloads requi­ring smal­ler GPU resour­ces. The­se VMs are backed by the AMD Rade­on Instinct MI25 GPU.”

Quel­le: Micro­soft