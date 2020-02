Erstes AMD “Renoir”-Notebook bei Saturn?

Wäh­rend immer mehr Bench­marks mit “Renoir”-Prozessoren auf­tau­chen, muss man auf ein kauf­ba­res Note­book mit den ent­spre­chen­den Pro­zes­so­ren in Deutsch­land augen­blick­lich noch wei­ter war­ten. Aus­ge­rech­net bei Saturn — die vor mehr als 10 Jah­ren noch in kar­tell­recht­lich frag­li­che Abspra­chen mit Intel ver­wi­ckelt waren — erscheint jetzt über den Preis­ver­gleich Geiz­hals die ers­te Lis­tung eines ent­spre­chen­den Note­books.

Aller­dings soll das ASUS ROG Zephy­rus G15 GA502IU laut die­sem Ein­trag erst in 24 Wochen zu einem Preis von 1.499 Euro ver­füg­bar sein. Die Aus­stat­tung des Note­books ent­spricht in etwa dem Vor­gän­ger mit Ryzen 7 3750H, das in einem Test bei golem.de auch auf Grund der Akku­lauf­zeit von 9:33 Stun­den als sehr gut bewer­tet wur­de.