Start von Zen 3 fällt zusammen mit sechs Jahre AMD CEO Dr. Lisa Su

Bei Zen 2 leg­te AMD noch Wert dar­auf, dass die Ter­mi­ne der Prä­sen­ta­tio­nen etwas mit der Zahl Sie­ben zu tun haben, um die 7‑nm-Fer­ti­gungs­tech­nik zu beto­nen. Zen 3 star­tet aber heu­te am 8. Okto­ber und dies erklärt sich wohl damit, dass am 8. Okto­ber 2014 — also vor genau sechs Jah­ren — Dr. Lisa Su zum CEO von AMD beru­fen wur­de.

Dr. Su fun­giert momen­tan als Prä­si­den­tin und Chief Exe­cu­ti­ve Offi­cer (CEO) bei AMD und sitzt im Vor­stand des Unter­neh­mens. Sie kam 2012 zu AMD und über­nahm dort zuerst die Funk­ti­on des Seni­or Vice Pre­si­dent und Gene­ral Mana­ger der “Glo­bal Busi­ness Unit”. Am 12. Juni 2014 wur­de sie zum Chief Ope­ra­ting Offi­cer (COO) beför­dert, bevor sie nur vier Mona­te spä­ter am 8. Okto­ber Rory Read als Prä­si­dent und Chief Exe­cu­ti­ve Offi­cer (CEO) ablös­te.

Zuvor beklei­de­te Dr. Su Füh­rungs­auf­ga­ben und tech­ni­sche Posi­tio­nen bei Freesca­le Semi­con­duc­tor, Inc. und IBM, nach­dem sie ihren Bachelor‑, Mas­ter- und Dok­tor­ti­tel in Elek­tro­tech­nik vom Mas­sa­chu­setts Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy (MIT) erhal­ten hat­te. Im Jahr 2017 wur­de sie vom For­tu­ne Maga­zi­ne zu einem der “50 welt­weit Bes­ten der Welt” ernannt und vom Insti­tu­tio­nal Inves­tor Maga­zi­ne als “Top Ran­ked Semi­con­duc­tor CEO” aus­ge­zeich­net.

Zusätz­lich hält sie einen Sitz im Vor­stand der Glo­bal Semi­con­duc­tor Alli­an­ce (GSA), der U.S. Semi­con­duc­tor Indus­try Asso­cia­ti­on (SIA) und bei Cis­co Sys­tems inne.

In den letz­ten Jah­ren bekam sie außer­dem die fol­gen­den Aus­zeich­nun­gen ver­lie­hen: