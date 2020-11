Nächster Schwung an Ryzen 5 5600X ist wohl angekommen (Update)

Mit der Ver­füg­bar­keit der neu­en Ryzen-5000-Pro­zes­so­ren sieht es bereits vom Tag der Markt­ein­füh­rung an vor 3 Wochen ziem­lich mau aus. Die gro­ßen Model­le wie Ryzen 9 5950X sind der­zeit in Deutsch­land prak­tisch gar nicht zu bekom­men, der kleins­te im Bun­de, der Ryzen 5 5600X ist zwi­schen­durch bei ein­zel­nen Händ­lern gelis­tet um nur weni­ge Stun­den spä­ter wie­der aus dem Sor­ti­ment zu ver­schwin­den. Laut AMD liegt das aber nicht dar­an, dass man kei­ne Pro­zes­so­ren lie­fern kön­ne, son­dern schlicht­weg an der enor­men Nach­fra­ge nach den neu­en Vermeer-Modellen.

Heu­te jedoch scheint sich etwas sub­stan­zi­el­les getan zu haben. In Deutsch­land sind Alter­na­te und Mind­fac­to­ry jene bei­den Online-Shops, die AMD direkt zum Markt­start belie­fert hat­te. Doch wäh­rend bei Alter­na­te nach wie vor “Lie­fer­ter­min unbe­kannt” steht, ist zumin­dest der Ryzen 5 5600X heu­te schon den gan­zen Tag über bei Mind­fac­to­ry als “Lagernd >5 Stück” gelis­tet. Der Pas­sus “>5 Stück” scheint reich­lich unter­trie­ben zu sein, denn allein heu­te hat Mind­fac­to­ry bereits über 300 Stück des Ryzen 5 5600X an den Mann gebracht und das Modell steht immer noch auf Sta­tus “lagernd”. Da haben die Wil­helms­ha­ve­ner anschei­nend etli­che Palet­ten des Ryzen 5 5600X gelie­fert bekommen.

Dass Mind­fac­to­ry ihn immer noch 80 EUR über UVP ver­kauft, scheint dem Kun­den­an­sturm kei­nen Abbruch zu tun. Seit Markt­ein­füh­rung hat der Händ­ler nach eige­nen Anga­ben bereits über 3160 Stück die­ses Modells ver­kauft. Inter­es­san­ter­wei­se ist das Mind­fac­to­ry-Ange­bot zum Zeit­punkt die­ser Mel­dung nicht beim Preis­ver­gleichs­dienst Geiz­hals gelis­tet, obwohl der Händ­ler eigent­lich Geiz­hals-Part­ner ist. Womög­lich eine Maß­nah­me, um den Ansturm etwas zu brem­sen; “flat­ten the cur­ve” mal anders?

Update

Zu früh gefreut. Nach ca. 350 Stück heu­te scheint nun wie­der Schluss zu sein, die Lis­tung ist von der Händ­ler­web­sei­te verschwunden.