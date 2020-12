Prozessor-Pläne von Microsoft schicken Intel-Aktie auf Talfahrt

Nach einem Bericht von Bloom­berg soll nach Ama­zon und Apple nun auch Micro­soft an eige­nen auf dem Arm-Design basie­ren­den Pro­zes­so­ren für Ser­ver bzw. für die eige­nen Cloud-Com­pu­ting-Platt­form Micro­soft Azu­re arbei­ten und zusätz­lich sogar den Ein­satz von ähn­li­chen Designs in den eige­nen Sur­face-Pro­duk­ten evaluieren.

“The move is a major com­mit­ment by Micro­soft to sup­ply­ing its­elf with the most important pie­ce of the hard­ware it uses. Cloud-com­pu­ting rivals such as Amazon.com Inc. are alrea­dy well down the road with simi­lar efforts. They’ve argued their chips are bet­ter sui­ted to some of their needs, brin­ging cost and per­for­mance advan­ta­ges over off-the-shelf sili­con pri­ma­ri­ly pro­vi­ded by Intel.”

Quel­le: Micro­soft Designing Its Own Chips for Ser­vers, Sur­face PCs (Bloom­berg)