CES 2021: AMD Keynote heute 17:00 Uhr bei Planet 3DNow!

Die AMD-Key­note zur CES 2021 mit CEO Dr. Lisa Su könnt ihr heu­te ab 17:00 Uhr bei Pla­net 3DNow! über einen ein­ge­bun­de­nen You­tube-Stream ver­fol­gen. Allen regis­trier­ten Forums­nut­zern steht zusätz­lich eine Shout­box zur Ver­fü­gung, in der die Ver­an­stal­tung live kom­men­tiert wer­den kann. Hier könnt ihr euch ein­fach und schnell regis­trie­ren. Die AMD-Key­note ist für eine Stun­de ange­setzt, so dass wir dann naht­los zur Prä­sen­ta­ti­on von Nivi­da wech­seln wer­den und even­tu­ell dann gegen 18:45 Uhr noch auf das Event von Giga­byte, bei dem neue Note­books — unter ande­rem mit AMDs Ryzen 5000 Mobil­pro­zes­so­ren auf Basis von Zen 3 — ange­kün­digt wer­den sollen.

Wahr­schein­li­che Kan­di­da­ten für den Inhalt der Key­note sind die Mobil­pro­zes­so­ren Ryzen 5000 und even­tu­ell neue Model­le der Ryzen 5000 Desk­top­p­ro­zes­so­ren sowie even­tu­ell Gra­fik­kar­ten der Rade­on RX 6700 Serie. Viel­leicht hört man aber auch noch etwas zum The­ma Thre­ad­rip­per — wer weiß.

“During the key­note, Dr. Su will high­light AMD’s high-per­for­mance com­pu­ting and gra­phics solu­ti­ons port­fo­lio and out­line the company’s inno­va­ti­ve visi­on for the future of rese­arch, edu­ca­ti­on, work, enter­tain­ment and gaming.”

Quel­le: AMD at CES

“AMD will kick off the new year at CES 2021 with exci­ting announ­ce­ments around new pro­ducts and tech­no­lo­gies com­ing in 2021 and bey­ond. Join us for a recap of the AMD high­lights from the show, and a deeper dive into the pro­ducts com­ing throughout the year.

What we’ll cover:

AMD high­lights from CES 2021

An exclu­si­ve look at the latest AMD pro­ducts and announcements”

Quel­le: AMD Webi­nars CES 2021: Exclu­si­ve Insights from AMD