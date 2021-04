Aktionäre geben grünes Licht für Xilinx-Übernahme durch AMD

In einer Pres­se­mit­tei­lung hat AMD bekannt gege­ben, dass die Aktio­nä­re bei­der Fir­men dem AMD-Ange­bot zur Über­nah­me von Xilinx mit gro­ßer Mehr­heit zuge­stimmt haben. AMD rech­net wei­ter­hin damit, dass die Über­nah­me bis Ende 2021 voll­zo­gen ist, vor­be­halt­lich aus­ste­hen­der Geneh­mi­gun­gen durch die ver­schie­de­nen Wett­be­werbs­be­hör­den in den USA, Euro­pa und China.

““For several years, AMD has suc­cess­ful­ly exe­cu­t­ed our long-term growth stra­te­gy and deepe­ned the company’s part­ners­hips to dri­ve high per­for­mance com­pu­ting lea­ders­hip,” said Dr. Lisa Su, AMD pre­si­dent and CEO. “The acqui­si­ti­on of Xilinx marks the next leg in our jour­ney to make AMD the stra­te­gic part­ner of choice for the lar­gest and most important tech­no­lo­gy com­pa­nies in the world as an indus­try lea­der with the visi­on, talent and sca­le to sup­port their future innovation.””

AMD Pre­si­dent und CEO Dr. Lisa Su (Quel­le: AMD)