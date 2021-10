AMD-Aktie schließt zwei Tage hintereinander auf neuem Allzeithoch

Nach dem bis­he­ri­gen Höchst­stand am 4. August, hat die Aktie von AMD in der ver­gan­ge­nen Woche hin­ter­ein­an­der zwei neue Höchst­stän­de beim Tages­schluss­kurs erreicht und am Frei­tag nach den Intel-Quar­tals­zah­len bei einem Stand von 119,82 US-Dol­lar den Bör­sen­tag beschlossen.

AMD-Aktie vor den Zahlen auf Allzeithoch

Gegen­über dem Vor­ta­ges­kurs leg­te die Aktie zwar ledig­lich um 0,41 Pro­zent zu, notier­te aber zwi­schen­zeit­lich auch bereits über 121 US-Dol­lar. Dabei wur­de der höchs­te Intra­day-Kurs von 122,49 US-Dol­lar — eben­falls vom 4. August — aller­dings nicht erreicht.

Vor den Quar­tals­zah­len von AMD am kom­men­den Diens­tag und Xilinx am kom­men­den Mitt­woch hat die AMD-Aktie damit von 99,98 US-Dol­lar am 29. Sep­tem­ber bei­na­he 20 Pro­zent zugelegt.

Börsenwerte im Vergleich

Inter­es­sant ist in die­sem Zusam­men­hang auch wie­der der Blick auf die Ent­wick­lung der Bör­sen­wer­te von AMD, Nvi­dia und Intel. Seit Anfang 2020 konn­ten AMD und Nvi­dia um 142 bzw. 270 Pro­zent zule­gen, wäh­ren Intel nun knap­pe 29 Pro­zent weni­ger Wert ist. Der Bör­sen­wert Nvi­di­as ist mitt­ler­wei­le mehr als zwei­ein­halb mal so hoch wie der von Intel und selbst AMDs Wert beträgt mitt­ler­wei­le gute 72 Pro­zent von dem Intels. Zusam­men­ge­nom­men mit Xilinx (42,71 Mil­li­ar­den) sind es sogar etwas mehr als 93 Prozent.

Fir­ma Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung 22.01.2020 Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung 02.08.2021 Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung 22.10.2021 Ver­än­de­rung

seit 02.08.20 Pro­zen­tua­ler Anstieg AMD $60,02 $131,76 $145,34 $13,58 82,09 % Nvi­dia $153,03 $492,17 $566,33 $74,16 91,66 % Intel $282,7 $217,78 $201,15 -$16,63 -15,75 % *alle Dol­lar­wer­te in Mrd.

Rückblick aufs Jahr 2000

Inter­es­sant ist dabei auch der Ver­gleich zum Jahr 2000. Die Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung von AMD lag damals bei etwa 7,5 Mil­li­ar­den US-Dol­lar, wobei man dort noch den Wert des 2006 über­nom­me­nen Gra­fik­chip­her­stel­lers ATI Tech­no­lo­gies hin­zu­zäh­len müss­te. Nvi­dia — im Jahr 1993 gegrün­det — dage­gen war gera­de ein­mal 460 Mil­lio­nen US-Dol­lar wert. Die Anzahl der aus­ge­ge­ben Akti­en lag bei bei­den Unter­neh­mer aller­dings auch wesent­lich nied­ri­ger als heute.