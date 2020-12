AMD-Aktie mit Rekordschlusskurs — CEO Lisa Su sieht weiterhin starkes PC-Geschäft

In einem Gespräch mit dem Ana­lys­ten John Pit­zer von Credit Suis­se hat AMD CEO Dr. Lisa Su unter ande­rem geäu­ßert, dass das ers­te Quar­tal 2021 für AMD ein wenig bes­ser als im Rah­men der übli­chen Sai­so­na­li­tät — sprich ein Umsatz­rück­gang gegen­über dem vier­ten Quar­tal des Vor­jah­res — aus­fal­len soll. Außer­dem erwar­tet sie nach dem Covid-19 beding­ten Boom kei­nen Rück­gang im PC-Bereich für 2021.

AMD-Aktie legt deutlich zu

Gegen­über dem Vor­ta­ges­kurs leg­te die Aktie von AMD dar­auf­hin um über 6 Pro­zent zu. Mit dem Schluss­kurs von 92,66 US-Dol­lar wur­de außer­dem ein neu­es All­zeit­hoch beim Schluss­kurs erzielt, denn nie war die AMD-Aktie am Ende eines Bör­sen­ta­ges mehr wert. Den All­zeit­re­kord­kurs von 94,28 US-Dol­lar hat­te man am 2. Sep­tem­ber 2020 erreicht — aller­dings schloss die Aktie an die­sem Tag bei ledig­lich 90,22 US-Dollar.

Zen 3 für Mobile und Server soll bald folgen

Im oben erwähn­ten Gespräch mit der Credit Suis­se hat Dr. Lisa Su unter ande­rem auch erwähnt, dass Zen 3 für Mobi­le (“Cezan­ne”) und Ser­ver (“Milan”) bald fol­gen sol­len. Das deu­tet wie­der­um für die neu­en Mobi­le-Pro­zes­so­ren auf eine Ankün­di­gung zur CES im Janu­ar hin.

Die Ser­ver-Pro­zes­so­ren “Milan” lie­fert AMD bereits an Cloud- und HPC-Kun­den aus, eine all­ge­mei­ne Vor­stel­lung für OEMs wird hier eben­falls für Anfang 2021 erwartet.

Gleich­zei­tig bemerk­te Lisa Su aller­dings, dass die Ver­brei­tung der Pro­zes­so­ren des Vor­gän­gers mit Zen 2 “Rome” noch wei­ter zuneh­me und dies die Basis für eine bes­se­re Ver­brei­tung von “Milan” sei. Bei die­ser Genera­ti­on erwar­tet AMD einen wesent­lich grö­ße­ren — wohl im Sin­ne der Absatz­men­ge — Produktzyklus.

Ange­spro­chen auf die vor gut 15 Jah­ren erziel­ten Rekord­wer­te von 26 Pro­zent Anteil am Ser­ver­markt, gab Lias Su zu ver­ste­hen, dass der Opte­ron damals ein guter Pro­zes­sor gewe­sen sei, die aktu­el­le AMD-Road­map aber stär­ker sei.

Eine aus­führ­li­che­re Zusam­men­fas­sung des Gesprächs fin­det Ihr bei reddit:

Mitt­ler­wei­le ist auch das voll­stän­di­ge Tran­skript bei See­king Alpha ver­füg­bar.