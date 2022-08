AMD Quartalszahlen Q2/2022 mit 6,55 Milliarden Umsatz

Heu­te nach Bör­sen­schluss hat AMD die Zah­len des zwei­ten Quar­tals 2022 ver­kün­det. Es wur­de ein Rekord­um­satz von 6,55 Mil­li­ar­den US-Dol­lar erzielt und dabei einen Net­to­ge­winn von 447 Mil­lio­nen US-Dol­lar erwirt­schaf­tet. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,27 US-Dol­lar (Alle Zah­len nach GAAP).

Erwar­tet hat­te AMD einen Umsatz von 6,5 Mil­li­ar­den US-Dol­lar (+/- 200 Mil­lio­nen). Mit erwar­te­ten 6,7 Mil­li­ar­den US-Dol­lar Umsatz für das aktu­el­le drit­te Quar­tal nähert sich AMD nun auch einer Mar­ke an, die man bis vor 3 Jah­ren ledig­lich für das gesam­te Jahr (6,73 Mil­li­ar­den US-Dol­lar Jah­res­um­satz in 2019) aus­wei­sen konnte.

Umsatz nach Geschäftsfeldern

Mit Start des zwei­ten Quar­tals 2022 hat man die Umsät­ze in “Data Cen­ter”, “Cli­ent”, “Gaming” und “Embed­ded” auf­ge­teilt. Gaming beinhal­tet dabei die Kon­so­len, die Desk­top­gra­fik­kar­ten und die Hand­helds wie das Steam Deck.

Umsatz- und Gewinnentwicklung gesamt

Gegen­über dem Vor­jah­res­quar­tal stieg der Umsatz ins­ge­samt um 70 Pro­zent, im Ver­gleich zum vor­her­ge­hen­den Quar­tal betrug der Anstieg 22 Pro­zent. Die Brut­to­mar­ge lag bei 48 Pro­zent und damit 2 Pro­zent­punk­te über dem Vor­jahr, aber auch 2 Pro­zent­punk­te unter der des vor­her­ge­hen­den Quartals.

AMD Quar­tals­zah­len Umsatz in Mrd. US- $ Ver­än­de­rung zum Vorjahr Net­to­ge­winn in Mio. US- $ Ver­än­de­rung zum Vor­jahr in Mio. US- $ Quar­tal 2 2022 6,550 + 70 % 447 - 263 Quar­tal 1 2022 5,887 + 71 % 786 + 231 Quar­tal 4 2021 4,826 + 49 % 974 - 807 Quar­tal 3 2021 4,31 + 56 % 923 + 533 Quar­tal 2 2021 3,85 + 99 % 710 + 553 Quar­tal 1 2021 3,45 + 93 % 555 + 493 Quar­tal 4 2020 3,244 + 53 % 1.781 + 1.611 Quar­tal 3 2020 2,801 + 56 % 390 + 270 Quar­tal 2 2020 1,93 + 26 % 157 + 122 Quar­tal 1 2020 1,79 + 8 % 162 + 146 Quar­tal 4 2019 2,13 + 50 % 170 + 132 Quar­tal 3 2019 1,80 + 9 % 120 + 28 Quar­tal 2 2019 1,53 - 13 % 35 - 81 Quar­tal 1 2019 1,27 - 23 % 16 - 65 Quar­tal 4 2018 1,42 + 6 % 38 + 57 Quar­tal 3 2018 1,65 + 4 % 102 + 41 Quar­tal 2 2018 1,76 + 55 % 116 + 154 Quar­tal 1 2018 1,65 + 40 % 81 + 114 Quar­tal 4 2017 1,34 + 34 % 61 + 112 alle Zah­len nach ALC606-Standard

Ausblick auf das dritte Quartal und das gesamte Jahr 2022

Für das drit­te Quar­tal 2022 erwar­tet AMD einen leicht höhe­ren Umsatz von 6,7 Mil­li­ar­den US-Dol­lar (+/- 200 Mil­lio­nen), was 55 Pro­zent über den Umsät­zen des Vor­jah­res­zeit­raums lie­gen wür­de. Für das Gesamt­jahr 2022 wird ein Umsatz von 26,3 Mil­li­ar­den US-Dol­lar pro­gnos­ti­ziert, was einen Zuwachs von 60 Pro­zent gegen­über 2021 bedeu­ten wür­de. Den Gesamt­jah­res­um­satz hat AMD damit bestä­tigt, da er auch schon mit den Zah­len des ers­ten Quar­tals in die­ser Höhe erwar­tet wur­de. Ange­sichts der Tat­sa­che, dass Kon­kur­rent Intel sei­ne Pro­gno­sen für das Gesamt­jahr um 8 bis 12 Mil­li­ar­den US-Dol­lar nach unten kor­ri­gie­ren muss­te, soll­te dies aber posi­tiv gese­hen werden.

Jahr Umsatz in Mrd. US- $ Ver­än­de­rung zum Vorjahr Net­to­ge­winn in Mio. US- $ Ver­än­de­rung zum Vor­jahr in Mio. US- $ Pro­gno­se

Gesamt­jahr 2022 26,3 + 60 % - - Gesamt­jahr 2021 16,434 + 68 % 3.162 + 672 Gesamt­jahr 2020 9,76 + 45 % 2.490 + 2.107 Gesamt­jahr 2019 6,73 + 4 % 383 + 46 Gesamt­jahr 2018 6,48 + 23 % 337 + 370 Gesamt­jahr 2017 5,253 + 21,6 % - 33 + 465 alle Zah­len nach ALC606-Standard

Alle wei­te­ren Kenn­zah­len fin­det Ihr in der AMD-Pres­se­mit­tei­lung.