Bereits am 31. Janu짯ar nach B철r짯sen짯schluss hat AMD die Zah짯len des vier짯ten Quar짯tals 2022 und damit auch f체r das gesam짯te Jahr 2022 bekannt gege짯ben. Es wur짯de ein Umsatz von 5,599 Mil짯li짯ar짯den US-Dol짯lar erzielt und dabei einen Net짯to짯ge짯winn von 21 Mil짯lio짯nen US-Dol짯lar erwirt짯schaf짯tet. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,01 US-Dol짯lar (Alle Zah짯len nach GAAP). Erwar짯tet hat짯te AMD einen Umsatz von etwa 5,5 Mil짯li짯ar짯den US-Dol짯lar. F체r das gesam짯te Jahr 2022 konn짯te AMD einen Umsatz짯re짯kord von 23.6 Mil짯li짯ar짯den US-Dol짯lar aus짯wei짯sen, nach짯dem man 2021 noch bei 16,43 Mil짯li짯ar짯den US-Dol짯lar lag.

Umsatz nach Gesch채ftsfeldern

Mit Start des zwei짯ten Quar짯tals 2022 hat man die Ums채t짯ze in 쏡ata Cen짯ter, 쏞li짯ent, 쏥am짯ing und 쏣mbedded auf짯ge짯teilt. Gam짯ing beinhal짯tet dabei die Kon짯so짯len, die Desk짯top짯gra짯fik짯kar짯ten und die Hand짯helds wie das Steam Deck.

St채rks짯tes Gesch채fts짯feld ist nach dem deut짯li짯chen Ein짯bruch beim Cli짯ent-Seg짯ment mitt짯ler짯wei짯le der Bereich 쏡ata Cen짯ter mit 1,655 Mil짯li짯ar짯den US-Dol짯ler Umsatz.

In die짯sem, sowie im Bereich 쏣mbedded stie짯gen die Umsatz짯zah짯len in 2022 trotz eines schwie짯ri짯gen zwei짯ten Halb짯jah짯res kon짯ti짯nu짯ier짯lich wei짯ter an.

Umsatz- und Gewinnentwicklung gesamt

Im Ver짯gleich zum Vor짯jah짯res짯quar짯tal stieg der Umsatz ins짯ge짯samt um 16 Pro짯zent. Die Brut짯to짯mar짯ge lag bei 43 Pro짯zent und damit 7,4 Pro짯zent짯punk짯te unter der des Vor짯jah짯res. Zu beach짯ten ist dabei, dass im gesam짯ten Jahr 2022 im Zuge der 횥ber짯nah짯me von Xilinx Abschrei짯bun짯gen auf die짯se vor짯ge짯nom짯men wur짯den. So betrug der Net짯to짯ge짯winn f체r das vier짯te Quar짯tal 2022 nach Non-GAAP-Stan짯dard 1,113 Mil짯li짯ar짯den US-Dollar.

AMD Quar짯tals짯zah짯len Umsatz in Mrd. US- $ Ver짯채n짯de짯rung zum Vorjahr Net짯to짯ge짯winn in Mio. US- $ Ver짯채n짯de짯rung zum Vor짯jahr in Mio. US- $ Quar짯tal 4 2022 5,559 + 16% 21 - 951 Quar짯tal 3 2022 5.565 + 29% 66 -867 Quar짯tal 2 2022 6,550 + 70 % 447 - 263 Quar짯tal 1 2022 5,887 + 71 % 786 + 231 Quar짯tal 4 2021 4,826 + 49 % 974 - 807 Quar짯tal 3 2021 4,31 + 56 % 923 + 533 Quar짯tal 2 2021 3,85 + 99 % 710 + 553 Quar짯tal 1 2021 3,45 + 93 % 555 + 493 Quar짯tal 4 2020 3,244 + 53 % 1.781 + 1.611 Quar짯tal 3 2020 2,801 + 56 % 390 + 270 Quar짯tal 2 2020 1,93 + 26 % 157 + 122 Quar짯tal 1 2020 1,79 + 8 % 162 + 146 Quar짯tal 4 2019 2,13 + 50 % 170 + 132 Quar짯tal 3 2019 1,80 + 9 % 120 + 28 Quar짯tal 2 2019 1,53 - 13 % 35 - 81 Quar짯tal 1 2019 1,27 - 23 % 16 - 65 Quar짯tal 4 2018 1,42 + 6 % 38 + 57 Quar짯tal 3 2018 1,65 + 4 % 102 + 41 Quar짯tal 2 2018 1,76 + 55 % 116 + 154 Quar짯tal 1 2018 1,65 + 40 % 81 + 114 Quar짯tal 4 2017 1,34 + 34 % -19 + 112 alle Zah짯len nach ALC606-Standard

Ausblick auf das erst Quartal und das gesamte Jahr 2023

F체r das ers짯te Quar짯tal 2023 erwar짯tet AMD einen Umsatz von 5,3 Mil짯li짯ar짯den US-Dol짯lar (+/- 300 Mil짯lio짯nen), was 10 Pro짯zent unter den Ums채t짯zen des Vor짯jah짯res짯zeit짯raums lie짯gen w체r짯de. F체r das Gesamt짯jahr 2023 hat man kei짯ne Pro짯gno짯se abge짯ben. Aller짯dings sieht man Anzei짯chen daf체r, dass das zwei짯te Halb짯jahr deut짯lich bes짯ser wer짯den wird und gera짯de die Ums채t짯ze in den Berei짯chen 쏡ata Cen짯ter und 쏣mbedded wei짯ter zule짯gen werden.

Jahr Umsatz in Mrd. US- $ Ver짯채n짯de짯rung zum Vorjahr Net짯to짯ge짯winn in Mio. US- $ Ver짯채n짯de짯rung zum Vor짯jahr in Mio. US- $ Pro짯gno짯se

Gesamt짯jahr 2023 - - - - Gesamt짯jahr 2022 23,601 + 44 % 1.264 - 2.384 Gesamt짯jahr 2021 16,434 + 68 % 3.648 + 672 Gesamt짯jahr 2020 9,76 + 45 % 2.490 + 2.107 Gesamt짯jahr 2019 6,73 + 4 % 383 + 46 Gesamt짯jahr 2018 6,48 + 23 % 337 + 370 Gesamt짯jahr 2017 5,253 + 21,6 % - 33 + 465 alle Zah짯len nach ALC606-Standard

Pr채sentation zu den Zahlen