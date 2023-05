Pentathlon 2023 gestartet — Planet 3DNow! aktuell auf Platz 3

Heu짯te Nacht ist der 14. Pent짯ath짯lon seit Bestehen gestar짯tet, bei dem in die짯sem Jahr 30 Teams aus aller Welt im Dis짯tri짯bu짯ted Com짯pu짯ting mit짯ein짯an짯der in den Wett짯streit gehen. Aktu짯ell l채uft die ers짯te Dis짯zi짯plin, der Hin짯der짯nis짯lauf, der vom ers짯ten bis zum letz짯ten Tag in 2 Wochen durch짯l채uft mit dem Pro짯jekt yoyo@home (nur Sub짯pro짯jek짯te ECM, ECM P2). Bis짯her sieht es f체r Pla짯net 3DNow! sehr gut aus, wir ste짯hen auf Platz 3. Aller짯dings muss das Team auf der Hut sein, denn anders als der Mara짯thon, der gleich짯f철r짯mig ein짯fach durch짯lief, h채lt der Hin짯der짯nis짯lauf ein paar 횥ber짯ra짯schun짯gen bereit: an drei der 14 Tage gibt es 25%, 50% und 100% Auf짯schlag auf die errech짯ne짯ten Punk짯te. Im Gegen짯satz zum Vor짯jahr wur짯den die짯se Auf짯schl채짯ge aller짯dings um die H채lf짯te reduziert.

Neben dem Hin짯der짯nis짯lauf ist auch das Speer짯wer짯fen bereits ange짯k체n짯digt, des짯sen ers짯ter und zwei짯ter Wurf am 7.5. bzw. 8.5. statt짯fin짯den wird. In die짯ser hoch tak짯ti짯schen Dis짯zi짯plin geht es dar짯um, punkt짯ge짯nau und dosiert abzu짯lie짯fern, denn es z채hlt nicht der bes짯te Wurf, son짯dern der dritt짯bes짯te. Im Ide짯al짯fall wirft man also noch an zwei Tagen nur mini짯mal wei짯ter und l채sst die ande짯ren W체r짯fe aus, um kei짯ne Rechen짯leis짯tung zu ver짯geu짯den, die dann in ande짯ren Dis짯zi짯pli짯nen fehlt.

Auch die drit짯te Dis짯zi짯plin, der Stadt짯lauf, ist bereits ange짯setzt und wird aus Prime짯Grid mit dem Sub짯pro짯jekt AP 27 bestehen. In die짯sem Jahr ist also die Teil짯nah짯me deut짯lich kom짯ple짯xer, weil man bei den ver짯schie짯de짯nen Pro짯jek짯ten noch mehr auf die Ein짯stel짯lung auf bestimm짯te Unter짯pro짯jek짯te ach짯ten muss.

Die bis짯her bekann짯ten Pro짯jek짯te in der 횥bersicht:

05.05. 19.05.: yoyo@home: nur die Sub짯pro짯jek짯te ECM, ECM P2 (Hin짯der짯nis짯lauf)

07.05.: SRBa짯se: alle Sub짯pro짯jek짯te au횩er TF (Speer짯wer짯fen, Tag 1)

08.05.: SRBa짯se: alle Sub짯pro짯jek짯te au횩er TF (Speer짯wer짯fen, Tag 2)

08.05. 13.05.: Prime짯Grid: nur das Sub짯pro짯jekt AP 27 (Stadt짯lauf)

Wer sich dem bun짯ten Trei짯ben im Forum, dem n채ch짯te짯lan짯gen Mit짯fie짯bern und Opti짯mie짯ren mit sei짯ner Hard짯ware anschlie짯횩en m철ch짯te, ist herz짯lich ein짯ge짯la짯den, dies im Forum zu tun: