Distributed Computing: SETI@Home — Planet 3DNow! überholt Intel (zum zweiten Mal)

Wer Pla­net 3DNow! schon etwas län­ger ver­folgt, wird von der damals — so ziem­lich genau am 16.Oktober 2000 um 0:44 Uhr — irr­wit­zi­gen Idee wis­sen, die uns damals unter der Lei­tung des Forums­mit­glieds Frank bewog ein Dis­tri­bu­t­ed Com­pu­ting Team bei SETI@Home zu grün­den und das Ziel aus zu rufen das Team der Intel Cor­po­ra­ti­on zu über­ho­len. Was schließ­lich nach knapp drei Jah­ren auch am 9. April 2003 um 14:35 Uhr gelang. Nach­dem wir uns zwi­schen­zeit­lich mit ande­ren DC-Pro­jek­ten beschäf­tigt hat­ten, gelang es Intel wie­der an uns vor­bei­zu­zie­hen, so dass wir im letz­ten Jahr ein Jah­res­end-Race bei SETI@Home aus­rie­fen, um die­se Tat­sa­che wie­der zu kor­ri­gie­ren. Dies ist uns heu­te gelun­gen.

Der Rück­stand von über 150 Mil­lio­nen Punk­ten im letz­ten August wur­de also in nur 7 Mona­ten auf­ge­holt und dafür dan­ken wir allen, die dabei mit­ge­hol­fen haben. Mit­ge­fei­ert wer­den kann im bei uns im Forum.

01.12.19 15.12.19 12.01.20 20.02.20 26.02.20 Intel Corp 825.382.499 826.702.784 829.620.032 833.225.515 833718458 Pla­net 3DNow! 738.405.289 755.295.735 793.192.168 827.786.628 833725482 Dif­fe­renz 86.977.210 71.407.049 36.427.864 5.438.887 -7.024 Posi­ti­on Intel 51 51 51 51 52 Posi­ti­on P3D 56 55 52 52 51 Dif­fe­renz 5 4 1 1 -1 Tages­out­put Intel 70.848 124.153 96.896 92.448 82.157 Tages­out­put P3D 881.934 1.615.792 1.308.718 887.037 989.809 Tage zum Über­ho­len 107 47 30 7 0

Wei­ter Infor­ma­tio­nen und Hil­fe zum The­ma gibt es im unse­rem SETI@Home Forum.

Links zum The­ma:

Link in die Ver­gan­gen­heit: