AMD Chipsatz-Treiber Adrenalin Edition 2.04.28.626

In der aktu­el­len Ver­si­on des AMD Chip­satz-Trei­bers sind neue­re Ver­sio­nen des “SFH I2C Dri­ver”, des “PCI Device Dri­ver”, des “Micro­PEP Dri­ver”, des “PCI Device Dri­ver”, des ” IOV Dri­ver” und des “SFH Dri­ver” für Win­dows 10 ent­hal­ten. Zudem soll die feh­ler­haf­te Instal­la­ti­ons­rou­ti­ne der Vor­gän­ger­ver­si­on end­gül­tig beho­ben wor­den sein. Zudem soll die Unter­stüt­zung für neue AGE­SA-Codes künf­ti­ger BIOS-Ver­sio­nen inte­griert wor­den sein.

Seit dem letz­ten Jahr gibt AMD für den Chip­satz­trei­ber Release Notes her­aus, die aller­dings nur die Ver­sio­nen der ein­zel­nen Gerä­te­trei­ber ent­hal­ten. In den Release Notes haben wir die im Ver­gleich zum vor­her­ge­hen­den Release aktua­li­sier­ten Ein­zel­trei­ber mit “Neu” mar­kiert.

Release Notes:

AMD Ryzen™ Chipset Driver Release Notes (2.04.28.626) Highlights

Release Highlights

Instal­ler dis­plays more descrip­ti­ve messages in case of errors and instal­la­ti­on fail­u­res

Fixed Issues

Dri­ver unin­stall fails if the Win­dows user accounts for install and unin­stall are dif­fe­rent

Resol­ved con­di­ti­on whe­re GPIO dri­ver may not upgrade from pre­vious chip­set dri­ver ver­si­on

Known Issues

Instal­ler may fail to launch if exe­cu­t­ed from a fol­der name with non-Latin lan­guage Work­around: Exe­cu­te the instal­ler from C:\ AMD

Manu­al sys­tem restart requi­red for Win­dows ® sys­tems con­fi­gu­red with Non-Eng­lish OS Pack

sys­tems con­fi­gu­red with Non-Eng­lish Pack Win­dows Instal­ler pop-up mes­sa­ge may appe­ar during install

Moving instal­ler win­dow during install pro­cess may cau­se instal­ler win­dow to flicker/move around the screen

Can­not open instal­la­ti­on log file after com­ple­ti­on. Plea­se refer to https://support.microsoft.com/en-in/help/2564571/error-opening-installation-log-file-verify-that-the-specified-location

Instal­ler may not down­gra­de to older ver­si­on Work­around: Manu­al­ly unin­stall latest packa­ge from con­trol panel and then install older packa­ge



Sup­ports:

Chipset Support

Windows 7 Windows 10 AMD TRX40 No Yes AMD X570 No Yes AMD X399 No Yes AMD X470 Yes Yes AMD B450 Yes Yes AMD X370 Yes Yes AMD B350 Yes Yes AMD A320 Yes Yes

Processor Support

Windows 7 Windows 10 1st/2nd/3rd Gen AMD Ryzen™ Thre­ad­rip­per™ Pro­ces­sors No Yes 3rd Gen AMD Ryzen™ Desk­top Pro­ces­sors No Yes AMD Ryzen™ Desk­top Pro­ces­sors with Rade­on™ Gra­phics No Yes AMD Ryzen™ Mobi­le Pro­ces­sors with Rade­on™ Gra­phics No Yes 1st/2nd Gen AMD Ryzen™ Desk­top Pro­ces­sors Yes Yes 2nd Gen AMD Ryzen™ Desk­top Pro­ces­sors Yes Yes 7th Gen AMD A‑Series Pro­ces­sor Yes Yes

Package Contents

The AMD Ryzen™ Chip­set Dri­ver instal­la­ti­on packa­ge con­tains various inde­pen­dent dri­vers desi­gned to sup­port the fol­lowing Micro­soft® Win­dows® plat­forms. Ope­ra­ting Sys­tem sup­port may vary depen­ding on your spe­ci­fic AMD pro­duct