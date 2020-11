AMD Radeon RX 6800 (XT) Reviewübersicht

Die am 28. Okto­ber von AMD ange­kün­dig­ten neu­en Gra­fik­kar­ten auf Basis von RDNA2 — Rade­on RX 6800 und RX 6800 XT sind ab heu­te erhält­lich — die RX 6900 XT folgt am 8. Dezem­ber. Hier gibt es die Review­über­sicht für die neu­en Grafikkarten.

Deutschsprachige Reviews:

“Lan­ge muss­ten wir dar­auf war­ten und vie­le haben schon nicht mehr dar­an geglaubt. Trotz­dem ist es pas­siert: Nach der Pro­zes­sor­spar­te erhebt sich auch die Rade­on Tech­no­lo­gies Group wie ein flam­men­der Phö­nix aus der Asche, um dem Mit­be­wer­ber ordent­lich ein­zu­hei­zen. Mit der Rade­on RX 6800 und RX 6800 XT lie­fert AMD schlag­kräf­ti­ge, effi­zi­en­te und über­ra­schend lei­se Alter­na­ti­ven zur Gefor­ce RTX 3070 und RTX 3080 — nicht mehr, nicht weniger. ”

“Auch die App-Per­for­mance fällt bei den Rade­on-Kar­ten mau aus, was pri­mär auf die feh­len­de Soft­ware-Unter­stüt­zung zurück­zu­füh­ren ist, wo Nvi­dia mit der CUDA-Schnitt­stel­le domi­niert. Die Leis­tung in Ras­te­riz­a­ti­on-Spie­len, kom­bi­niert mit dem deut­lich grö­ße­ren Video­spei­cher von 16 GByte, macht die Rade­on RX 6800 XT und die Rade­on RX 6800 für Gamer unge­ach­tet des­sen attrak­tiv, auch wenn für Ray­t­ra­cing die Ein­stel­lun­gen teils redu­ziert wer­den müs­sen. Denn AMD ist wie­der eine Kon­kur­renz für Nvidia– ”

“Rade­on RX 6800 und Rade­on RX 6800 XT sind nicht nur schnell, son­dern auch erstaun­lich ener­gie­ef­fi­zi­ent. Gemes­sen in FPS pro Watt lie­gen sie sogar vor den GeFor­ce-RTX-3000-Model­le. Neben Opti­mie­run­gen in der GPU scheint sich der Infi­ni­ty-Cache-Ansatz in Kom­bi­na­ti­on mit dem schma­len 256-Bit-Inter­face auch abseits der Leis­tung als stra­te­gisch rich­ti­ge Ent­schei­dung zu erwei­sen – wie beim Chip­let-Ansatz von AMD Ryzen.”

“Die­ser Kampf auf Augen­hö­he setzt sich auch bei der Leis­tungs­auf­nah­me fort, denn die GeFor­ce RTX 3080 Foun­ders Edi­ti­on und Rade­on RX 6800 XT kom­men auf einen in etwa iden­ti­schen Ver­brauch. Den Vor­teil der bes­se­ren Küh­lung hat wie­der AMD auf sei­ner Sei­te. Zwar steigt die GPU-Tem­pe­ra­tur auf 77 °C, aber auch damit kommt der Küh­ler pro­blem­los zurecht und bleibt eben­falls extrem lei­se. Auch hier spre­chen wir von einer Laut­stär­ke, die wir in die­se Leis­tungs­klas­se bis­her nicht bewun­dern konn­ten. Das Abschal­ten der Lüf­ter ist ein wei­te­rer Plus­punkt, wird es den Part­nern mit ihren Kar­ten aber schwer machen sich im Bereich der Küh­lung bes­ser auf­zu­stel­len, als dies AMD bereits gelun­gen ist.”

Englischsprachige Reviews:

“The Rade­on RX 6800-seri­es is a stun­ning return to the high end for AMD, pro­ving that yes, Team Red can still go blow-for-blow with Nvidia’s top offe­rings. The­se are out­stan­ding gra­phics cards. Wel­co­me back to the high end, AMD. The Rade­on RX 6800 and RX 6800 XT will melt your face. I can’t wait to see what the $999 Rade­on RX 6900 XT can achie­ve when it laun­ches Decem­ber 8.”

“The Rade­on RX 6800 seri­es deli­vers ter­ri­fic per­for­mance uplift over the Rade­on RX 5700 seri­es and pri­or. That should also evol­ve nice­ly as the­re still is more Linux dri­ver work to hap­pen. But that also brings up the main pit­fall: while the open-source sup­port for launch day is the best we’­ve ever seen out of AMD for Rade­on gra­phics, the­re still is more work to impro­ve the expe­ri­ence. If not wan­ting the hass­le of upgrading your ker­nel and Mesa, the­re is the packa­ged dri­ver — per­mit­ting you are on a sup­por­ted dis­tri­bu­ti­on, which is pri­ma­ri­ly on the enter­pri­se sup­por­ted ver­si­ons. But if using the “PRO” com­pon­ents the per­for­mance for gaming is gene­ral­ly short of Mesa. The packa­ged driver’s Mesa build is a hea­vi­ly patched Mesa 20.1 code­ba­se from Q2’2020.”

“AMD has achie­ved the unthinkable—they now have pari­ty with NVIDIA. Just a few weeks ago, peop­le thought NVIDIA was so far ahead that they could­n’t be caught any­mo­re. The new RDNA II archi­tec­tu­re brings with it sub­stan­ti­al impro­ve­ments in every area, that made this achie­ve­ment possible. The Rade­on RX 6800 XT is almost twice (!) as fast as the Rade­on RX 5700 XT, qui­te a huge gain genera­ti­on-over-genera­ti­on. Now of cour­se the­se cards are at dif­fe­rent pri­ce points, but they are the best AMD had at the time. Com­pa­red to NVIDIA’s offe­rings, we see gre­at results, too. The RX 6800 XT is just 6% behind the RTX 3080, 25% fas­ter than the RTX 2080 Ti and the RTX 3070. Befo­re AMD’s announ­ce­ment I’ve heard peop­le say “oh if AMD could only match 2080 Ti, that would be huge win for them”. NVIDIA’s fas­test, the RTX 3090 is 16% fas­ter than the RX 6800 XT, at much hig­her pri­cing. AMD has the RX 6900 XT rea­dy for that, we’ll know more details soon. ”

Video­re­views:

