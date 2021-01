Ryzen 5 5600X und 7 5800X mit zwei CCDs in Umlauf

Wer unse­ren Tech­nik­ar­ti­kel zum The­ma Zen 3 auf­merk­sam gele­sen hat, der weiß: Ryzen-5000-Pro­zes­so­ren mit 6 und 8 Ker­nen besit­zen ein Com­pu­te-Die, jene mit 12 und 16 Ker­nen besit­zen zwei davon; nor­ma­ler­wei­se. Nun sind jedoch offen­bar zahl­rei­che Ryzen 5600X und 5800X in frei­er Wild­bahn auf­ge­taucht, die zwei Com­pu­te-Dies besit­zen. Natür­lich sind nicht bei­de aktiv, es ist also nicht so, dass ein Teil der Ker­ne in CCD 1 arbei­ten und ein Teil in CCD 2. Das wür­de ja das Haupt­fea­ture des Ryzen 5000 unter­mi­nie­ren, dass alle Ker­ne eines 8‑Kern-Dies latenz­arm in einem gemein­sa­men CCX mit­ein­an­der kom­mu­ni­zie­ren. Nein, bei die­sen Pro­zes­so­ren ist neben dem Platz für CCD 1 auch der für CCD 2 bestückt, der bei den Sechs- und Acht-Kern-Vari­an­ten nor­ma­ler­wei­se frei bleibt. Dafür ist CCD 1 deaktiviert.

Dafür kann es nur eine logi­sche Erklä­rung geben: es han­delt sich dabei um Pro­zes­so­ren, die ursprüng­lich mal als 5900X (12 Ker­ne) oder 5950X (16 Ker­ne) vor­ge­se­hen waren, im Zuge der Fer­ti­gung aber aus irgend­ei­nem Grund umge­wid­met wur­den. Das kann tech­ni­sche Ursa­chen haben, z.B. dass sich im Test her­aus­ge­stellt hat, dass einer der Ker­ne oder ein gan­zes CCD die Min­dest­vor­aus­set­zun­gen nicht erfüllt, um den Pro­zes­sor als 5900X oder 5950X ver­kau­fen zu kön­nen. Bevor man ihn ganz weg­schmeißt, deak­ti­viert man das frag­li­che CCD und ver­kauft den Pro­zes­sor eben als nie­der­wer­ti­ges Modell. Das ist seit Jahr­zehn­ten gän­gi­ge Pra­xis bei CPUs und GPUs, dass teil­de­fek­te CPUs/GPUs dann teil­de­ak­ti­viert als klei­ne­re Model­le ver­kauft werden.

You will be sur­pri­sed, but the­re are cur­r­ent­ly many Zen 3 pro­ces­sors that have an acti­ve CCD#2 (not CCD#1).

What does it look like? no infor­ma­ti­on in RM.

I have alrea­dy noti­fied AMD and about the way to sol­ve this pro­blem.@AMDRyzen @LisaSu @Thracks @AMD pic.twitter.com/FM5TtzrC1r

— Yuri Bubliy (@1usmus) Janu­a­ry 7, 2021