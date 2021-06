AMD Zen 4 doch mit bis zu 128 Kernen?

Bis­her war sich die Gerüch­te­kü­che im Hin­blick auf die kom­men­de CPU-Genera­ti­on Zen 4 von AMD rela­tiv einig: bis zu 96 Ker­ne sol­len es wer­den bei der Ser­ver-Imple­men­tie­rung Gen­oa, 12 DDR5-Spei­cher­ka­nä­le je Sockel, 128 PCIe-Lanes, wobei bei letz­te­rem noch abzu­war­ten bleibt, ob PCIe 4.0 oder 5.0. Die Desk­top-Imple­men­tie­rung Rapha­el könn­te es wohl bei PCIe 4.0 bewen­den las­sen. Ob das auto­ma­tisch auch für die Ser­ver-Imple­men­tie­rung Genoe gilt, die sowie­so ein ande­res I/O‑Die erhal­ten wird, wird sich zei­gen. Bis­he­ri­ge Gerüch­te gin­gen von Ver­si­on 5.0 aus.

In den letz­ten Tagen jedoch sind etli­che Gerüch­te auf­ge­taucht, wonach Zen 4 nun doch mit bis zu 128 Ker­nen erschei­nen könnte.

Wow, ZEN4 is real­ly more than 96 cores.I was skep­ti­cal when I first saw this news in Chip­hell. Now I can also con­firm that ZEN4 is up to 128 cores.

— vege­ta (@Broly_X1) June 14, 2021