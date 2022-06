AMD Financial Analyst Day 2022 heute ab 21:30 Uhr

Heu­te Abend ab 21:30 Uhr wird AMD den Finan­cial Ana­lyst Day 2022 abhal­ten, auf dem nicht nur die finan­zi­el­len Pla­nun­gen für die nächs­ten Jah­re prä­sen­tiert wer­den dürf­ten. Nach der Über­nah­me von Xilinx und Pen­san­do soll­ten neben neu­en Road­maps für die CPUs und GPUs die Inte­gra­ti­on der FPGAs von Xilinx und der DPUs von Pen­san­do sowie der gesam­te Soft­ware­be­reich ver­stärkt in den Mit­tel­punkt rücken.

Das für 5 Stun­den ange­setz­te Event — die Prä­sen­ta­ti­on dau­ern in der Regel zwi­schen zwei und drei Stun­den — kann nach einer Regis­trie­rung per Web­cast ver­folgt wer­den. Als Spre­cher wur­den bereits AMD-Vor­sit­zen­de und CEO Dr. Lisa Su, CTO Mark Paper­mas­ter und CFO Devin­der Kumar angekündigt.

“AMD announ­ced that the com­pa­ny will host its Finan­cial Ana­lyst Day on Thurs­day, June 9, 2022, to share updates to the company’s cor­po­ra­te stra­te­gy, tech­no­lo­gy and pro­duct road­maps, long-term finan­cial model tar­gets and growth opportunities.”

Quel­le: Pres­se­mit­tei­lung AMD