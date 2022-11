AMD mit Zahlen des dritten Quartals 2022 am 1. November

Nach­dem Kon­kur­rent Intel die Zah­len des drit­ten Quar­tals 2022 bereits in der letz­ten Woche prä­sen­tier­te und dabei stark gesun­ke­ne Umsät­ze und Gewin­ne ver­mel­den muss­te, wird AMD die eige­nen Geschäfts­zah­len am Diens­tag, den 1. Novem­ber nach Bör­sen­schluss bekannt­ge­ben. Bereits Anfang Okto­ber hat­te AMD die Pro­gno­sen für das 3. Quar­tal stark gesenkt und wird die Zah­len in einem Web­cast kom­men­tie­ren, der ab 22:00 Uhr live ver­folgt wer­den kann.

Den ursprüng­lich erwar­te­ten Umsatz von 6,7 Mil­li­ar­den US-Dol­lar (+/- 200 Mil­lio­nen) muss­te man stark auf 5,6 Mil­li­ar­den US-Dol­lar kor­ri­gie­ren und fällt damit noch unter das Niveau des ers­ten Quar­tals 2022 zurück, als man 5,88 Mil­li­ar­den US-Dol­lar Umsatz aus­wei­sen konn­te. Stark betrof­fen ist das Geschäfts­feld “Cli­ent” (Pro­zes­so­ren, APUs und Chip­sät­ze für Desk­top-PCs und Note­books), des­sen Umsatz im Ver­gleich zum vor­her­ge­hen­den Quar­tal um 53 Pro­zent und im Ver­gleich zum Vor­jah­res­quar­tal um 40 Pro­zent sinkt.

Im Gegen­satz zu Intel kann man aber im Seg­ment “Data Cen­ter” noch wach­sen. Wäh­rend Intel hier im Jah­res­ver­gleich einen Umsatz­rück­gang von 27 Pro­zent hin­neh­men muss­te, kann AMD die­sen im Ver­gleich zum Vor­jah­res­quar­tal um 45 Pro­zent stei­gern. Dies ist aber trotz­dem weni­ger als die 83 Pro­zent, die man im zwei­ten Quar­tal 2022 erzielte.