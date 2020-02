Fünf neue AMD Epyc Prozessormodelle mit teilweise deutlich höherem Basistakt gelistet

Nach dem Epyc 7V12 von dem wir in die­ser Woche schon berich­tet haben, sind mit dem Epyc 7662, dem Epyc 7532, dem Epyc 7F52 und Epyc 7F32 nun noch vier wei­te­re Modell­va­ri­an­ten der zwei­ten Genera­ti­on Epyc Pro­zes­so­ren in einer Kom­pa­ti­bi­li­täts­lis­te des RS700A-E9-RS12V2 1U-Ser­vers von Asus auf­ge­taucht und mitt­ler­wei­le wie­der dar­aus ent­fernt wor­den. Zusätz­lich ist ein Epyc 7F72 noch in einem Geek­bench-Ein­trag gesich­tet wor­den.

Die Ein­trä­ge bei Asus wur­den von @momomo_us ent­deckt, wobei der Epyc 7662 und der Epyc 7532 bereits in der Pro­duct-Mas­ter-Lis­te im Okto­ber zu fin­den und im Novem­ber ers­te Lis­tun­gen bei einem kana­di­schen Händ­ler auf­ge­taucht waren.

Inter­es­san­ter sind momen­tan auch die Model­le Epyc 7F32, Epyc 7F52 und Epyc 7F72. Denn die­se bie­ten etwas, was man im bis­he­ri­gen Epyc-Lin­eup ver­misst hat: Näm­lich deut­lich höhe­re Basis-Takt­ra­ten über 3 GHz.

Der Epyc 7F32 mit 8 Ker­nen und 16 Thread und 128 MB L3-Cache tak­tet im Basistakt mit 3,7 GHz. Beim Epyc 7F52 — einem 16-Ker­ner — beträgt die­ser immer­hin noch 3,5 GHz, hin­zu kom­men 256 MB L3-Cache bei einer TDP von 240 Watt. Der Epyc 7F72 bie­tet dann bei sei­nen 24 Ker­nen nur noch einen Basistakt von 3,2 GHz, hier ist die TDP noch nicht bekannt.

Übersicht Epyc 7002 (“Rome)