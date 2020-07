Mainboards mit AMD B550-Chipsatz starten mit deutlich mehr Modellen

Zusam­men mit der Ankün­di­gung der Ryzen 3000XT hat AMD am 16. Juni die Ver­füg­bar­keit der Main­boards mit dem Chip­satz B550 bekannt gege­ben. Die­ser bie­tet über die CPU die Unter­stüt­zung von PCI Express 4.0 und stellt dabei eine güns­ti­ge­re Alter­na­ti­ve zu dem X570-Chip­satz dar. Im Ver­gleich zum Launch des B450-Chip­satz zeigt sich aber auch der zuneh­men­de Erfolg von AMD, da nun deut­lich mehr Model­le von den Her­stel­lern ange­bo­ten wer­den.

B550 im Vergleich zum B450

Neben den Spe­zi­fi­ka­tio­nen — der B550 unter­stützt zum Bei­spiel PCI-Express 4.0 über die CPU und PCI-Express 3.0 über den Chip­satz — zeigt sich gegen­über dem B450 bereits jetzt kur­ze Zeit nach dem Start ein wei­te­rer Plus­punkt: Die Her­stel­ler bie­ten viel schnel­ler eine grö­ße­re Anzahl von Model­len an. Gab es kur­ze Zeit nach dem Start des B450 immer­hin 27 ver­schie­de­ne Main­boards, so sind es gut ein Jahr spä­ter beim B550 bereits auf Anhieb 46 Model­le. Und bei die­ser Anzahl feh­len noch die zwei von Bio­star ange­kün­dig­ten Pro­duk­te. AMD selbst gibt an, dass die Her­stel­ler über 60 Designs in der Ent­wick­lung haben.

Chip­satz Anzahl Model­le Preis­span­ne B450 27* (aktu­ell 49**) ~ 57 bis 155 Euro** B550 46** (noch ohne Bio­star) ~ 80 bis 301 Euro** * kurz nach dem Launch im Juni 2019 (Quel­le: Geiz­hals Preis­ver­gleich)

** Stand 03.07.2020 (Quel­le: Geiz­hals Preis­ver­gleich)

Damit erreicht man prak­tisch aus dem Stand bereits jetzt die aktu­ell in Deutsch­land ver­füg­ba­re Anzahl von B450-Main­boards. Mit dem Unter­schied, dass man beim Vor­gän­ger­chip­satz dafür immer­hin ein gan­zes Jahr benö­tigt hat. Ein klei­ner Wer­muts­trop­fen ist dage­gen der Preis. Reicht die Span­ne beim B450 aktu­ell von etwa 57 bis 155 Euro, so sind es beim B550 schon 80 bis 301 Euro.

Übersicht Chipsätze für Sockel AM4

Es gilt als gesi­chert, dass der B550 jetzt wie­der von ASMe­dia pro­du­ziert wird. Dafür feh­len noch eini­ge Details zur Fer­ti­gung. Für den kom­men­den A520 Ein­stiegs­chip­satz wird erwar­tet, dass er kein PCI-Express 4.0 unter­stützt.