AMD zeigt 4K-Benchmarks einer Radeon RX 6000 — knapp unter bzw. fast im Bereich einer Nvidia GeForce RTX 3080

Im Rah­men der Prä­sen­ta­ti­on der Ryzen 5000 Desk­top-Pro­zes­so­ren hat­te AMDs CEO Dr. Lisa Su zum Schluss noch eine klei­ne Über­ra­schung dabei. Sie zeig­te Big Navi bzw. eine Kar­te der Rade­on RX 6000 Serie mit RDNA 2, die eigent­lich erst am 28.10. prä­sen­tiert wer­den soll­ten. Außer­dem wur­den sogar noch drei aus­ge­wähl­te 4K-Bench­mark­wer­te ange­ge­ben.

Auch wenn die­se natür­lich von AMD hand­ver­le­sen sind und die Kar­te im bes­ten Licht zei­gen sol­len, kann man eine rela­tiv gro­be Per­for­mance­ein­schät­zung vor­neh­men, wenn man sich ein paar Reviews zu den Nvi­dia-Kar­ten her­aus­sucht. Aller­dings sind dies auch nur Nähe­run­gen, da die Bench­mark­sys­te­me nicht ein­heit­lich sind (von der Kon­fi­gu­ra­ti­on wahr­schein­lich ganz zu schwei­gen). Hin­zu kommt, dass AMD nicht angibt, was man genau gemess­sen hat — zum Bei­spiel einen inte­grier­ten Bench­mark oder eine bestimm­te Spiel­sze­ne.

Gleich­zei­tig geben aber auch eini­ge Publi­ka­tio­nen wie PC World an, dass AMD nicht fest­ge­legt hat, um wel­ches Rade­on RX 6000 Modell es sich bei der gezeig­ten Kar­te genau han­delt.

“Most import­ant­ly, Her­kel­man stres­sed that AMD didn’t sta­te which Rade­on RX 6000 gra­phics card ran the­se bench­marks. We don’t know whe­ther the­se results come from the big­gest Big Navi GPU, or a more modest offe­ring. (Her­kel­man also said there’s still fine-tuning left to do befo­re launch.) AMD’s Ryzen 9 5900X, the CPU used for the tease, also hasn’t been tes­ted by inde­pen­dent review­ers.”

