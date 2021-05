Computex 2021 mit AMD-Keynote von Dr. Lisa Su

In einer Pres­se­mit­tei­lung haben die Ver­an­stal­ter der COMPUTEX bekannt­ge­ge­ben, dass AMDs Prä­si­den­tin und CEO Dr. Lisa Su am 01.06.2021 eine der Key­notes hal­ten wird. Nach­dem die COMPUTEX im letz­ten Jahr aus­ge­fal­len war, wird sie in die­sem als rein digi­ta­le Mes­se stattfinden.

Was AMD dann am 1. Juni um 4:00 Uhr (MEZ) prä­sen­tie­ren wird, ist nicht ganz klar. Die Pres­se­mit­tei­lung spricht von “Dr. Lisa Su will share the AMD visi­on for the future of com­pu­ting, inclu­ding details of the gro­wing adop­ti­on of the AMD high-per­for­mance com­pu­ting and gra­phics solu­ti­ons, built for PC enthu­si­asts and gamers.” Even­tu­ell sehen wir hier dann noch wei­te­re Pro­duk­te der Rade­on RX 6000 Serie und Ryzen Thre­ad­rip­per auf Basis von Zen 3.

In der Ver­gan­gen­heit war die COMPUTEX jeden­falls immer sehr wich­tig für AMD. So zeig­te man vor 5 Jah­ren erst­mals öffent­lich ein Engi­nee­ring Sam­ple der ers­ten ZEN-Pro­zes­so­ren, im Jahr 2018 die Ryzen Thre­ad­rip­per 2000 und 2019 — eben­falls im Rah­men einer Key­note — gab es die Ryzen 3000 (mit Zen 2) sowie mit der Rade­on RX 5000 Serie die ers­ten RDNA-Gra­fik­kar­ten (“Navi”) zu sehen (COMPUTEX 2019 AMD Key­note).