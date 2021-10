Analysten erhöhen Kursziele für die Aktie von AMD auf bis zu 180 US-Dollar

Nach den gest­ri­gen Quar­tals­zah­len haben eini­ge Ana­lys­ten trotz der im Ver­gleich zu Intel rela­tiv hohen Bewer­tung von AMD die Preis­zie­le — also ihre Erwar­tun­gen an den Kurs in der nähe­ren Zukunft — der Aktie wei­ter erhöht. Spit­zen­rei­ter ist dabei Hans Moses­mann von Rosen­blatt Secu­ri­ties, der einen Kurs von 180 US-Dol­lar pro­gnos­ti­ziert. Dies sind gute 57 US-Dol­lar mehr als der aktu­el­le Schluss­kurs vom 26.10.2021 mit 122,93 US Dol­lar. Im Anschluss folgt eine Über­sicht der neu­en Kursziele.

Fir­ma Neu­es Kurs­ziel (27.10.21) Altes Kurs­ziel Rosen­blatt Securities

(Moses­mann) $180 $150 BofA Glo­bal Research $150 - Cowen and Company $140 $120 Jef­fe­ries $145 $127 Sus­que­han­na $145 $130 Piper Sand­ler $140 $126 Bar­clays $135 $120 Mizu­ho $135 $110 Deut­sche Bank $113 $90 Mor­gan Stanley $135 $105 BMO Capi­tal $120 $110 JP Mor­gan $135 $105 Citigroup $125 $100