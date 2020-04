Schenker-Laptop XMG APEX 15 mit AMD Ryzen 9 3950X

Bereits auf der CES 2020 im Janu­ar zeig­te Her­stel­ler Schen­ker nach 10 Jah­ren AMD-Absti­nenz eini­ge neue Lösun­gen auf AMD-Basis. Nun bring man mit dem XMG APEX 15 ein Gaming-Lap­top, das auf AMD Ryzen 3000 Desk­top-Pro­zes­so­ren setzt. Dabei kann man dies sogar mit AMDs 16-Ker­ner Ryzen 9 3950X kon­fi­gu­rie­ren, der dann aller­dings auf eine TDP von 65 Watt begrenzt wird.

Verfügbarkeit und Ausstattung

Das als Desk­top-Repla­ce­ment-Lap­top kon­zi­pier­te XMG APEX 15 ist ab heu­te zu einem Ein­stiegs­preis von 1.337 Euro vor­be­stell­bar, die Aus­lie­fe­rung erfolgt dann ab Ende April. Laut Schen­ker fällt das APEX 15 jedoch etwas kom­pak­ter und leich­ter als bis­he­ri­ge DTR-Model­le aus

Die Basis­aus­stat­tung umfasst einen AMD Ryzen 5 3600, eine NVIDIA GeForce RTY 2060 (Max‑P), 8 GB DDR4-RAM und eine 250 GB gro­ße Sam­sung SSD 860 EVO im M.2‑Formfaktor. Beim Unter­bau setzt man auf ein Main­board mit AMDs B450-Chip­satz, Arbeits­spei­cher ist auf­rüst­bar und der Akku mit 62 Watt­stun­den ist aus­wech­sel­bar.

Tech­ni­sche Daten — XMG APEX 15 Lap­top Dis­play 15.6″ Full HD IPS | 144 Hz | non-gla­re Chip­satz AMD B450 Pro­zes­so­ren AMD Ryzen 3000 Desk­top-Pro­zes­so­ren (Code­na­me Matis­se)

max. AMD Ryzen 9 3900 | 3,1 — 4,3 GHz | 12 Kerne/24 Threads | 64 MB Cache | 65 Watt Gra­fik­kar­ten NVIDIA GeForce RTX 2060 | 6 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2070 | 8 GB GDDR6

Anbin­dung Dis­play, HDMI , Mini Dis­play­Port, DP via USB ‑C: direkt Arbeits­spei­cher 2x DDR4 SO-DIMM , Dual Chan­nel, bis zu 64 GB Fest­plat­ten 1x M.2 2280 SSD via PCI-Express 3.0 x4 oder SATA III

1x M.2 2280 SSD via PCI-Express 2.0 x4

1x 2,5″ SSD / HDD (7 mm) Audio High Defi­ni­ti­on Audio

Ste­reo-Laut­spre­cher

Mikro­fon mit Geräusch­un­ter­drü­ckung

Sound Blas­ter Cine­ma 6 Tas­ta­tur beleuch­te­te Tas­ta­tur mit Num­mern­block, 15 wähl­ba­re Far­ben Touch­pad Micro­soft Pre­cisi­on Touch­pad, zwei Tas­ten Schnitt­stel­len 1x USB ‑A 2.0

2x USB ‑A 3.2 Gen2

1x USB ‑C 3.2 Gen2 (Dis­play­Port: ja, Power Deli­very: nein)

1x Mini Dis­play­Port 1.4 (unter­stützt G‑SYNC-fähi­gen Moni­tor)

1x HDMI 2.0 (mit HDCP 2.2)

1x Kopf­hö­rer­aus­gang (Smart­pho­ne-Head­set-kom­pa­ti­bel)

1x Mikro­fon­ein­gang

1x RJ45 Port ( LAN )

1x microSD-Kar­ten­le­ser Kom­mu­ni­ka­ti­on Real­tek Giga­bit LAN

WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax + Blue­tooth 5

HD Web­cam (Win­dows Hel­lo-kom­pa­ti­bel) Sicher­heit Ken­sing­ton LockT­PM 2.0 (Hardware)Area Fin­ger­print Reader Netz­teil 230 Watt Akku wech­sel­ba­rer 62 Wh Lithi­um-Ionen-Akku Ober­flä­chen­ma­te­ri­al Dis­play­de­ckel aus Metall

Dis­play­rah­men, Ober- und Unter­scha­le aus Kunst­stoff Gewicht ca. 2,6 kg Abmes­sun­gen 361 x 258 x 32,5 mm (B x T x H) Lie­fer­um­fang Lap­top (inkl. Akku), Netz­teil, Trei­ber-CD/USB-Stick, Hand­buch

Wei­te­re Daten hält die Pro­dukt­sei­te bereit.

Erste Benchmarks

In der Ankün­di­gung des Lap­tops hat Schen­ker direkt eini­ge Bench­mark­wer­te mit­ge­lie­fert, die wir in Rela­ti­on zu unse­ren eige­nen Pro­zes­sor-Tests gesetzt haben. Dabei fällt auf, dass der mit 65 Watt spe­zi­fi­zier­te Ryzen 7 3700X beim Cine­bench R20 im APEX 15 nur etwa 3 Pro­zent lang­sa­mer ist, als in unse­ren Tests mit einem X570-Main­board. Beim Ryzen 9 3900 (65 W TDP) sieht man dann einen erwart­ba­ren Rück­stand von etwa 10 Pro­zent auf den Ryzen 9 3900X — der eine höhe­re TDP von 105 Watt besitzt.