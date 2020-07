Engineering Sample eines AMD Epyc 7003 “Milan” zeigt sich

Mit der Orde­ring Part Num­ber 100–000000114 hat sich in den let­zen Tagen erst­mals ein Engi­nee­ring Sam­ple der nächs­ten Genera­ti­on Epyc-Pro­zes­so­ren gezeigt, die unter dem Code­na­men “Milan” fir­mie­ren. Mit einem Basistakt von 1,5 GHz und einem Boost­takt von 2,2 GHz soll es dabei ähn­li­che Tak­te wie die frü­he­ren Engi­nee­ring Sam­ples des Vor­gän­gers “Rome” — der aktu­el­len Epyc 7002 Genera­ti­on — auf­wei­sen. Laut unse­rer OPN-Lis­te dürf­te es sich dabei um ein Modell mit einer TDP von 225 Watt han­deln.

Here we go 👀

AMD Eng Sam­ple: 100–000000114-07_22/15_N

1.5GHz base, 2.2GHz boost. This sam­ple seems to match the 64-core Rome ES’ in terms of clock­speed

I don’t know how many cores this ES has, but it’s final­ly some Milan info 😁 pic.twitter.com/bQX9oVztyn

— Exe­cu­ta­ble­Fix (@ExecuFix) July 5, 2020