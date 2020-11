AMD Ryzen 5 5500U und Ryzen 7 5700U Lucienne im Geekbench

Der “Geekbench”-Mark war in den letz­ten Mona­ten bereits desöf­te­ren die Quel­le für neue CPU-Sich­tun­gen. Dies­mal sind zwei Pro­zes­so­ren dort auf­ge­taucht, die im neu­en Jahr (ver­mut­lich Febru­ar) in den AMD-Note­books erwar­tet wer­den. Es han­delt sich dabei um die Model­le AMD Ryzen 5 5500U und Ryzen 7 5700U, bei­de erkannt als Authen­ti­cAMD Fami­ly 23, also Zen 2 Mobi­le. Es dürf­te sich damit um einen über­ar­bei­te­ten Renoir han­deln, der unter dem neu­en Code­na­men Luci­en­ne läuft. Auch die tech­ni­schen Eck­da­ten (4.00 MB x 2) spre­chen für einen Zen 2, nicht für einen Zen 3, der im Mobi­le-Bereich unter dem Code­na­men Cezan­ne ent­wi­ckelt wird.

Damit scheint sich das Gerücht von vor einem Monat zu bewahr­hei­ten, dass AMD tat­säch­lich Zen-2- und Zen-3-Pro­zes­so­ren inner­halb einer Modell­rei­he mischen wird und zwar nicht Cezan­ne oben und Luci­en­ne unten, son­dern durcheinander: