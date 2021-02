Mercury Research: AMD verliert im vierten Quartal Marktanteile bei CPUs

Laut neu­es­ten Zah­len von Mer­cu­ry Rese­arch für das vier­te Quar­tal 2020 hat AMD in den Berei­chen Desk­top und Note­book erst­mals seit meh­re­ren Quar­ta­len wie­der einen zurück­ge­hen­den Anteil am Gesamt­markt der x86-Pro­zes­so­ren hin­neh­men müs­sen. Dabei wuchs die­ser Markt aber in eben die­sem Quar­tal mit 20,1 Pro­zent so stark wie in kei­nem ande­ren Quar­tal der letz­ten 10 Jah­re. Des­halb scheint AMD aus­ge­hend von sei­ner Kapa­zi­tät bei TSMC und ein­ge­denk des Star­tes der neu­en Kon­so­len­ge­nera­ti­on ein­fach nur limi­tiert beim eige­nen Wachs­tum gewe­sen zu sein. Im Bereich Ser­ver konn­te AMD laut Mer­cu­ry Rese­arch aber immer­hin leicht zulegen.

Bei den Ser­vern hält AMD mitt­ler­wei­le laut den Daten von Mer­cu­ry Rese­arch einen Anteil von 7,1 Pro­zent, was einer Stei­ge­rung von 2,6 Pro­zent­punk­ten gegen­über dem Vor­jahr ent­spricht. Nach eige­nen Anga­ben hat man aber bei den Stück­zah­len bereits im zwei­ten Quar­tal die für 2020 anvi­sier­ten 10% Markt­an­teil erreicht.

Die Dis­kre­panz erklärt sich aber in einer etwas ande­ren Zähl­wei­se, da sich AMD dabei auf die Daten des ande­ren gro­ßen Markt­for­schungs­un­ter­neh­mens Inter­na­tio­nal Data Cor­po­ra­ti­on (IDC) bezieht und nur den Bereich der 1- und 2‑Sockel Ser­ver betrachtet.

“Mer­cu­ry Rese­arch cap­tures all x86 ser­ver class pro­ces­sors in their ser­ver unit esti­ma­te, regard­less of device (ser­ver, net­work or sto­rage), whe­re­as the esti­ma­ted 1P [sin­gle-socket] and 2P [two-socket] TAM [Total Address­able Mar­ket] pro­vi­ded by IDC only inclu­des tra­di­tio­nal ser­vers. We used IDC’s ser­ver fore­cast of the 1P and 2P ser­ver TAM of rough­ly 5M units to com­pu­te our ser­ver mar­ket share esti­ma­tes. We belie­ve that in Q4 2018 we achie­ved ~5% unit share of the 1P and 2P ser­ver mar­ket addres­sed by our EPYC pro­ces­sors (as defi­ned by IDC).”

Quel­le: AMD