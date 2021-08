ASUS Beta-BIOS-Version für Cezanne?

In die­sen Tagen hat ASUS für eini­ge sei­ner Main­boards ein Beta-BIOS 3703 mit neu­em AGE­SA-Code her­aus­ge­ge­ben. Es han­delt sich dabei um Ver­sio­nen mit AGESA ComboV2PI 1.2.0.3 Patch C, die auf der offi­zi­el­len ASUS-Home­page noch nicht zu fin­den sind. Dem­entspre­chend liegt auch kein offi­zi­el­les Chan­ge­log bei. Da jedoch für kom­men­de Woche die Markt­ein­füh­rung der Ryzen-5000G-APUs ansteht, also der Desk­top-Ver­sio­nen von Cezan­ne (Zen 3 plus Vega) für den Sockel AM4, liegt der Ver­dacht nahe, dass die neue Ver­si­on die Unter­stüt­zung für Cezan­ne ver­bes­sert bzw. je nach Modell über­haupt erst ermög­licht. Bis­her wur­de Cez­en­ne ja nur im OEM-Bereich eingeführt.

Abge­se­hen von den gelis­te­ten Top-Model­len ROG CROSSHAIR VIII HERO, ROG CROSSHAIR VIII HERO WIFI, ROG CROSSHAIR VIII FORMULA, ROG CROSSHAIR VIII IMPACT und ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO haben in den letz­ten Tagen auch eini­ge ein­fa­che­re Model­le wie das PRIME B550-PLUS samt Fami­lie ein neu­es Beta-BIOS erhal­ten, mut­maß­lich auch wegen Cezan­ne, die aller­dings noch eine Ver­si­on hin­ten­dran sind. Dort war es die Ver­si­on 2410 Beta mit AGESA ComboV2PI 1.2.0.3 Patch B. Der ein­zi­ge Ein­trag im Chan­ge­log war hier “Impro­ve sys­tem sta­bi­li­ty”, was bei ASUS aber die Stan­dard-For­mu­lie­rung ist für Feh­ler­be­sei­ti­gun­gen aller Art.

Erschei­nen sol­len die AMD Ryzen 5 5600G und Ryzen 7 5700G am 5. August 2021 zu Prei­sen (UVP) von 259 US-Dol­lar bzw. 359 US-Dol­lar. Die Stra­ßen­prei­se wer­den von der Ver­füg­bar­keit abhän­gen. Nach­dem AMD den Vor­gän­ger Renoir nicht offi­zi­ell im Retail­markt ange­bo­ten hat­te – Picas­so (Ryzen 3000G) war die letz­te Desk­top-APU, die off­zi­ell an End­kun­den ver­kauft wur­de – ist die Wahr­schein­lich­keit gege­ben, dass hier auf Nach­fra­ge­sei­te ein Über­ge­wicht ent­stan­den sein könn­te. Es wird inter­es­sant sein zu sehen, ob Cezan­ne über Wochen hin­weg ähn­lich aus­ver­kauft sein wird wie es die Desk­top-CPU Ver­meer bei der Markt­ein­füh­rung war.

Abso­lut gese­hen sind APUs zu Prei­sen von 259 EUR bzw. 359 EUR natür­lich kei­ne Schnäpp­chen, zumin­dest nicht, wenn man die Prä-Ryzen-Zeit zugrun­de legt, wo Kave­ri-APUs für 70 EUR ver­kauft wur­den. Aber die­se Zei­ten sind vor­bei. Ver­gleicht man die Cezan­ne-APUs hin­ge­gen mit den Ver­meer-CPUs, kon­kret den Ryzen 7 5700G mit dem Ryzen 7 5800X, dann sind die APUs gera­de­zu erstaun­lich güns­tig. Bei­de basie­ren auf der Zen-3-Archi­tek­tur und haben 8 Ker­ne mit SMT (16 Threads). Die APU bringt aber noch eine inte­grier­te Vega-Gra­fik mit, die man bei der CPU noch dazu­kau­fen muss, was bei der aktu­el­len Gra­fik­kar­ten-Prei­sen auch für Office- und Mul­ti­me­dia-Kar­ten schmerz­haft ist. Ein­zi­ger Vor­teil von Ver­meer ist der etwas höhe­re Tur­bot­akt und dass er dank höhe­rer TDP-Ein­stu­fung unter Vollast auf allen Ker­nen die Takt­ra­ten län­ger hoch­hal­ten kann. Zudem wur­de bei Cezan­ne der L3-Cache von 32 MB auf 16 MB beschnit­ten, um Platz zu schaf­fen für die iGPU. Inter­es­sant: Cezan­ne ist trotz iGPU ein mono­li­thi­sches Design, wäh­rend Ver­meer im Chip­let-Lay­out mit einem Com­pu­te-Die und einem IO-Die gefer­tigt ist.