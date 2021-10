Intels Pat Gelsinger attestiert AMD soliden Job – “aber das ist vorbei”

In einem Inter­view mit CRN im Vor­feld der anste­hen­den Markt­ein­füh­rung der neu­en CPU “Alder Lake” hat sich Intel-CEO Pat Gel­sin­ger auch über AMD geäu­ßert und dabei durch­aus loben­de Wor­te für den klei­nen Mit­be­wer­ber gefun­den; natür­lich nicht, ohne das gro­ße Aber gleich hin­ter­her zu schicken:

“AMD has done a solid job over the last cou­p­le of years. We won’t dis­miss them of the good work that they’ve done, but that’s over with Alder Lake and Sap­phi­re Rapids,” he said.