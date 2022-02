ASUS rollt Beta-BIOS-Versionen mit AGESA V2 PI 1.2.0.6b aus

Am gest­ri­gen Abend hat ASUS begon­nen für eini­ge sei­ner AM4-Main­boards neue BIOS-Ver­sio­nen aus­zu­rol­len. Sie sind als Beta gekenn­zeich­net, tun sich jedoch durch ihre brand­neue AGE­SA-Ver­si­on V2 PI 1.2.0.6b her­vor. Wei­te­re Details sind in den Release-Notes nicht ent­hal­ten, hier am Bei­spiel des ASUS TUF Gaming B550-Plus:

TUF GAMING B550-PLUS BIOS 2603

“Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.6b

Plea­se note that this is a beta BIOS ver­si­on of the mother­board which is still under­go­ing final tes­ting befo­re its offi­cial release. The UEFI, its firm­ware and all con­tent found on it are pro­vi­ded on an “as is” and “as avail­ab­le” basis. ASUS does not give any war­ran­ties, whe­ther express or limi­ted, as to the sui­ta­bi­li­ty, com­pa­ti­bi­li­ty, or usa­bi­li­ty of the UEFI, its firm­ware or any of its con­tent. Except as pro­vi­ded in the Pro­duct war­ran­ty and to the maxi­mum extent per­mit­ted by law, ASUS is not respon­si­ble for direct, spe­cial, inci­den­tal or con­se­quen­ti­al dama­ges resul­ting from using this beta BIOS.

Befo­re run­ning the USB flash­back tool,please rena­me the BIOS file (TGB550PS.CAP) using BIOSRenamer”