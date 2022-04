Die neuen Ryzen 5000 sind da

Wie ange­kün­digt hat AMD gestern eini­ge neue Ryzen-5000-Model­le auf den Markt gebracht. Es han­delt sich dabei nach wie vor um Zen-3-Tech­no­lo­gie in 7 nm, im Prin­zip also um bekann­te Tech­nik. Aller­dings muss­te AMD han­deln, da man ins­be­son­de­re im unte­ren Markt­seg­ment kaum noch kon­kur­renz­fä­hi­ge Gegen­spie­ler zu den Intel Alder-Lake-Pro­zes­so­ren hat­te. Fol­gen­de Model­le wur­den vor kur­zem ange­kün­digt und gestern eingeführt:

Model Archi­tec­tu­re Cores / Threads Boost4 / Base5Fre­quen­cy (GHz) Total Cache( MB ) TDP (Watts) PCIE ®Sup­port Coo­ler Pri­ce( USD SEP ) AMD Ryzen™ 7 5700X “Zen 3” 8 / 16 Up to 4.6 / 3.4 36 65W Gen 4 N/A $299 AMD Ryzen™ 5 5600 “Zen 3” 6 / 12 Up to 4.4 / 3.5 35 65W Gen 4 WraithS­te­alth $199 AMD Ryzen™ 5 5500 “Zen 3” 6 / 12 Up to 4.2 / 3.6 19 65W Gen 3 WraithS­te­alth $159 AMD Ryzen™ 5 4600G with AMD Rade­on™ graphics “Zen 2” 6 / 12 Up to 4.2 / 3.7 11 65W Gen 3 WraithS­te­alth $154 AMD Ryzen™ 5 4500 “Zen 2” 6 / 12 Up to 4.1 / 3.6 11 65W Gen 3 WraithS­te­alth $129 AMD Ryzen™ 3 4100 “Zen 2” 4 / 8 Up to 4.0 / 3.8 6 65W Gen 3 WraithS­te­alth $99

Um die­se Model­le zu rea­li­sie­ren, hat AMD ver­schie­de­ne Wege beschrit­ten. Die Model­le Ryzen 7 5700X und Ryzen 5 5600 sind ein­fach nur im Takt begrenz­te Vari­an­ten der bereits exis­tie­ren­den Ryzen 7 5800X und Ryzen 5 5600X. Beim 5700X geschieht dies über die TDP. Hier ste­hen nur noch 65 W zu Buche, wäh­rend der 5800X in der 105-W-Klas­se ein­ge­ord­net ist. Beim 5600 ist die TDP-Klas­se die glei­che wie beim 5600X. Womög­lich kom­men hier aber etwas schlech­te­re Dies zum Ein­satz, die das TDP-Limit nur mit etwas weni­ger Takt­ra­te schaf­fen. Wenn die Daten bei den Preis­ver­gleichs­diens­ten kor­rekt sind, kom­men hier aus­nahms­los die neu­en Ver­meer mit B2-Step­ping zum Einsatz.

Ganz anders der Ryzen 5 5500. Die­ses Modell basiert nicht auf Ver­meer, son­dern auf der APU Cezan­ne, ist prak­tisch ein Ryzen 5 5600G mit deak­ti­vier­ter iGPU und etwas nied­ri­ge­rem Takt. Das bedeu­tet aber Ein­schrän­kun­gen: der L3-Cache ist nur halb so groß wie bei den Desk­top-CPUs und es gibt kein PCI-Express 4.0. Zudem ist der PEG-Slot nur mit 8 Lanes ange­bun­den. Das soll­te bedacht wer­den, wenn man zu die­sem Modell greift.

Der Ryzen 5 4600G war aus dem OEM-Bereich und durch das Schwes­ter­mo­dell Ryzen 5 PRO 4650G bereits bekannt. Es han­delt sich um einen Renoir, also einer APU noch auf Zen-2-Basis. Das gilt auch für die Model­le Ryzen 5 4500 und Ryzen 3 4100, wobei dort jeweils die iGPU deak­ti­viert ist, Renoir‑X genannt. Dafür besetzt man damit wie­der Preis­seg­men­te, die in den letz­ten Mona­ten, im Prin­zip seit Ende 2020 fak­tisch auf­ge­ge­ben wor­den waren.

Die Stra­ßen­prei­se der neu­en Model­le lie­gen in EUR aktu­ell knapp über der UVP in US-Dol­lar, wobei die Dol­lar­wer­te wie üblich Net­to­be­trä­ge sind. Ein biß­chen wer­den sich die Prei­se sicher­lich noch set­zen. Bei der Lie­fer­bar­keit sieht es zum Zeit­punkt die­ser Mel­dung zumin­dest bei den gro­ßen CPUs gut aus. Ryzen 7 5700X und 5600 sind über­all lagernd. Nur die klei­nen Renoir‑X, 4500 und 4100, sind der­zeit nur gelis­tet aber noch nicht lie­fer­bar. Hier geben die Händ­ler 12.04.2022 als Lie­fer­da­tum an.

Damit hat AMD die Ankün­di­gung wei­test­ge­hend umge­setzt. Nun war­ten wir auf den neu­en Ryzen 7 5800X3D mit sta­cked 3D-V-Cache, der am 20.04.2022 erschei­nen soll.