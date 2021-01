Jim Keller wird Chief Technology Officer und Präsident bei Tenstorrent

Sie­ben Mona­te nach sei­nem über­ra­schen­den Aus­schei­den bei Intel berich­tet AnandTech über Jim Kel­lers neue Rol­le als Chief Tech­no­lo­gy Offi­cer und Prä­si­dent bei Ten­stor­rent — einem kana­di­schen Start­up, dass Pro­zes­so­ren für Machi­ne Lear­ning ent­wi­ckelt und des­sen ers­ter Geld­ge­ber im Jahr 2016 Jim Kel­ler selbst war (ZDNet).

“Ten­stor­rent was foun­ded on the belief that the ongo­ing shift towards ML-centric soft­ware neces­si­ta­tes a cor­re­spon­ding trans­for­ma­ti­on in com­pu­ta­tio­nal capa­bi­li­ties,” said Lju­bi­sa Bajic, Tenstorrent’s CEO. “The­re is nobo­dy more capa­ble of exe­cu­ting this visi­on than Jim Kel­ler, a lea­der who is equal­ly gre­at at designing com­pu­ters, cul­tures, and orga­niz­a­ti­ons. I am thril­led to be working with Jim and bey­ond exci­ted about the pos­si­bi­li­ties our part­ners­hip unlocks.”

Lju­bi­sa Bajic — CEO Ten­stor­rent (Quel­le: Pres­se­mit­tei­lung Tren­stor­rent)