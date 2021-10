Update und neuer Chipsatztreiber für Windows 11 sollen AMD-Performance verbessern

Kurz nach der Markt­ein­füh­rung von Win­dows 11 gab es Stunk im AMD-Lager: auf Ryzen-Pro­zes­so­ren konn­te die Leis­tung je nach Anwen­dung teils deut­lich nied­ri­ger aus­fal­len als unter Win­dows 10. Hard­ware­nah konn­te vor allem die lau­si­ge Geschwin­dig­keit beim Zugriff auf den L3-Cache nach­voll­zo­gen wer­den. Teils lag die Latenz­zeit um ein viel­fa­ches über jener, die unter Win­dows 10 gemes­sen wer­den könn­te (z.B. mit AIDA64), zu allem Über­fluss lag auch noch die Trans­fer­ra­te aus dem Cache bei einem Bruch­teil dessen.

Kurz dar­auf ver­öf­fent­lich­te AMD einen FAQ-Ein­trag, der die Pro­ble­me bestä­tig­te, benann­te und eine Lösung in Aus­sicht stell­te. So lagen die Leis­tungs­pro­ble­me nicht nur am L3-Cache, auch die Prio­ri­sie­rung der schnells­ten Ker­ne im Pro­zes­sor via UEFI CPPC2 funk­tio­nier­te unter Win­dows 11 nicht mehr.

Das Pro­blem mit der L3-Cache-Latenz soll durch ein Win­dows-Update von Micro­soft beho­ben wer­den. Das ist mitt­ler­wei­le im Pre­view-Chan­nel ver­öf­fent­licht wor­den und trägt die Num­mer KB5006746.

Das Pro­blem mit der Kern-Prio­ri­sie­rung wird von AMD durch Bereit­stel­lung eines neu­en Trei­ber bzw. Power-Pro­fils ange­gan­gen. Der Fix ist erst­mals im AMD Chip­satz-Trei­ber Adre­na­lin Edi­ti­on 3.10.08.506 ent­hal­ten. Dazu hat AMD den Sup­port-Arti­kel aktua­li­siert. Inter­es­sant dabei, dass sich der Lösungs­an­satz unter­schei­det, je nach­dem, ob eine Zen-3-CPU ver­baut ist oder aber eine Vorgänger-Generation.

Update Notice

AMD Know­ledge Base PA-400 was amen­ded Octo­ber 21, 2021 to flag issue 1 as issue sol­ved; solu­ti­on in tes­ting and issue 2 as issue sol­ved; solu­ti­on avail­ab­le.

Issue(s) Description

AMD and Micro­soft have deter­mi­ned that com­pa­ti­ble AMD pro­ces­sors may exhi­bit redu­ced per­for­mance in cer­tain app­li­ca­ti­ons when run­ning Win­dows® 11 build 22000.194.