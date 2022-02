Kommt Zen 4 doch schon früher als gedacht im 3. Quartal?

Vor ein paar Wochen anläss­lich der CES 2022 hat­te AMD ein recht gro­ßes Fens­ter für die Vor­stel­lung oder Markt­ein­füh­rung – was ja nicht das­sel­be sein muss – der Zen-4-CPU Rapha­el genannt: das zwei­te Halb­jahr 2022 soll es wer­den. Das umfasst alles vom 1. Juli bis zum 31. Dezem­ber und schaut man in AMDs Ver­gan­gen­heit zurück, war auch schon vie­les dabei. Der Ath­lon 64 kam damals im Sep­tem­ber 2003, der Phe­nom im Novem­ber 2007, bei Bull­do­zer war es der Okto­ber 2011, Ver­meer kam im Novem­ber 2020. Man kann also nicht sagen, dass AMD einen bestimm­ten Monat in der zwei­ten Jah­res­hälf­te bevor­zugt dafür nutzt um neue Pro­duk­te einzuführen.

Den­noch ging die Gerüch­te­kü­che bei Zen 4 eher von einer spä­ten Markt­ein­füh­rung aus, da die Umstän­de aktu­ell nicht ide­al sind dafür. Wäh­rend Intels Alder-Lake-Pro­zes­sor wahl­wei­se mit DDR4- oder DDR5-Spei­cher umge­hen kann und vie­le Kun­den daher aktu­ell auf eine DDR4-Platt­form aus­wei­chen, nach­dem DDR5 so schlecht ver­füg­bar und teu­er ist, ist das bei AMD Zen 4 nicht so. Der passt nur auf die neue Platt­form AM5 und die lässt sich aus­schließ­lich mit DDR5-RAM bestü­cken. Aus dem­sel­ben Grund soll bereits die APU Rem­brandt für den Desk­top ver­scho­ben wor­den sein; zumin­dest, wenn es nach der Gerüch­te­kü­che geht. Und der Ryzen 7 5800X3D mit gesta­pel­tem L3-Cache kommt ja auch noch vorher.

Nun jedoch sind Spe­ku­la­tio­nen auf­ge­taucht, wonach es even­tu­ell doch schnel­ler gehen könn­te. Gestreut hat das Gerücht der Twit­ter-Nut­zer @greymon55, offen­bar ein Insi­der, des­sen Leaks schon häu­fig zutref­fend waren. Gemeint ist fol­gen­der Dia­log auf Twitter:

ZEN4 Q4 ❌ — Greymon55 (@greymon55) Febru­a­ry 11, 2022

Dort geht es dar­um, dass Q4/2022 nicht stimmt. Dar­auf­hin frag ein Nut­zer, ob es der 22. Sep­tem­ber sein könn­te. Die Ant­wort: “frü­her als das”. Das wür­de dem­zu­fol­ge noch ins Q3/2022 fal­len. Womög­lich wird AMD und sei­ne Board-Part­ner auch die Com­putex Ende Mai nut­zen, um die Pro­duk­te anzu­kün­di­gen. Markt­ein­füh­rung könn­te dann im Som­mer sein.